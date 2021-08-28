"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші поєдинки вікенду в Європі. Очікування великого дебюту, англійська класика та інші цікаві матчі, які потрібно переглянути.

Манчестер Сіті – Арсенал

28 серпня, 14:30. Манчестер, Етіхад.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Мікелю Артеті не позаздриш, адже його команда серйозно ризикує залишитися без очок за підсумками стартових трьох турів Прем'єр-ліги. "Каноніри" програли два попередні матчі АПЛ з однаковим рахунком 0:2 – якщо поразку від Челсі ще можна зрозуміти і пояснити, то невдача у грі з новачком еліти Брентфордом стала сенсацією. Попереду іспанського тренера очікує іспит проти свого вчителя – Хосепа Гвардіоли, асистентом якого Артета був у Ман Сіті. Тим часом у пресі все частіше з'являється прізвище Конте...

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Арсенал у перших двох поєдинках не забив жодного м'яча і розмістився у зоні вильоту. Існує велика ймовірність, що команда Артети, якого вже критикують і закликають піти у відставку, залишиться без очок і за підсумками дуелі з чинним чемпіоном Англії. Манчестер Сіті після невдачі з Тоттенхемом розтрощив Норвіч і підходить до гри з "канонірами" з чітким наміром продовжити переможну серію.

Очікуємо побачити на полі Олександра Зінченка. Українець вийшов на заміну у грі з Тоттенхемом, а за побиттям Норвіча спостерігав із лави запасних. Днями Бенжамен Менді – один із конкурентів Зінченка – вляпався в черговий скандал, опинившись за гратами через підозру в кількох зґвалтуваннях. Відповідно, шанси українця вийти проти Арсенала дещо зросли.

Прогноз "Футбол 24": 3:1.

Ліверпуль – Челсі

28 серпня, 19:30. Ліверпуль, Енфілд. Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: центральний матч третього туру АПЛ буде зіграний на Енфілді, де зустрінуться команди-переможці минулої ЛЧ та Ліги чемпіонів 2018/19. І Ліверпуль, і Челсі вдало розпочали чемпіонат Англії, вигравши два стартові матчі із загальним рахунком 5:0. Щоправда, якщо підопічні Тухеля розібралися з Крістал Пелас та Арсеналом, то мерсисайдці перемогли посередні Бернлі та Норвіч.

Ця зустріч стане першим серйозним випробуванням для Ліверпуля в сезоні. У випадку перемоги "червоні" можуть стати лідером турнірної таблиці на найближчі два тижні, адже чемпіонат Англії, як і інші першості, йдуть на паузу через поєдинки національних збірних.

Головним завданням оборони мерсисайдців стане нейтралізація Ромелу Лукаку. Бельгієць вдало дебютував за нову-стару команду, відзначившись голом у ворота Арсенала. Саме екс-форвард Інтера став головною ударною силою Челсі, а його дуель проти ван Дейка і Ко повинна стати окрасою матчу.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Бетіс – Реал Мадрид

28 серпня, 23:00. Севілья, Беніто Вільямарін. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: колишній тренер Реала – Мануель Пеллегріні – спробує відібрати очки у мадридського гранда, який вже втратив очки в минулому турі. Леванте відвантажив "вершковим" одразу три м'ячі, але втратив перемогу на останніх хвилинах.

Бетіс останніми роками став незручним суперником для Реала, тричі обігравши столичну команду. На рідному Беніто Вільямарін "огірки" регулярно дають бій мадридцям, але команда Анчелотті явно не планує втрачати очки в другому турі поспіль. Не додає оптимізму Бетісу і невдалий старт в чемпіонаті – лише два очки в матчах із Кадісом та Мальоркою.

Андрій Лунін, на жаль, не зіграє у цьому матчі. Справа навіть не в Тібо Куртуа, який не дає шансів кіперу збірної України. Днями наш воротар здав позитивний тест на коронавірус і перебуває на ізоляції, через що не допоможе і національній команді у важливих матчах відбору на чемпіонат світу-2022.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Барселона – Хетафе

29 серпня, 18:00. Барселона, Камп Ноу. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: "синьо-гранатові" продовжують вчитися жити без Ліонеля Мессі. Барселона в другому домашньому матчі чемпіонату Іспанії прийматиме Хетафе – команду з передмістя Мадрида, яка в минулому сезоні обіграла каталонців. Щоправда, в домашньому поєдинку.

У стартовому поєдинку Ла Ліги підопічні Кумана ефектно розібралися з Реал Сосьєдадом, але потім була втрата очок у Більбао проти традиційно непоступливого Атлетіка. Хетафе виглядає прийнятним суперником – тим більше, що команда Мігеля Гонсалеса ще не набрала жодного очка, поступившись Валенсії та Севільї. Календар на старті сезону дійсно не надто приємний – навряд чи у плани Хетафе входило починати сезон з трьох поразок, але навіть нічия на Камп Ноу стане для гостей подвигом.

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

Реймс – ПСЖ

29 серпня, 21:45. Реймс, Стад Огюст Делон. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: напевно, найочікуваніший матч вікенду, хоча вивіска явно не виглядає найпривабливішою. Річ у тому, що саме 29 серпня за парижан, найімовірніше, дебютує Ліонель Мессі, який перебрався з Барселони на правах вільного агента.

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Усі 20 тисяч квитків на поєдинок були продані за кілька днів до стартового свистка. Очікується і чимало іноземних журналістів – зокрема, з Аргентини. Навряд чи Маурісіо Почеттіно зіпсує таке очікуване свято, адже попереду буде пауза на матчі збірних. Варто чекати виходу Ліонеля бодай на кілька хвилин – хоча б заради цього і потрібно переглянути цей поєдинок.

ПСЖ став єдиною командою Ліги 1, яка виграла всі три матчі. У Реймса значно гірші справи – 3 очки у трьох матчах. Щоправда, команда ще не програвала в поточному чемпіонаті, але продовжити цю серію в поєдинку з ПСЖ буде складно. Втім, головна інтрига полягає явно не в цьому. Всі чекають на вихід Мессі.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

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