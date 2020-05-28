Реал відмовився від підписання Вілліана, – ЗМІ

Тренерський штаб мадридського Реала заблокував потенційний переїзд на Сантьяго Бернабеу півзахисника лондонського Челсі Вілліана.

Досвідчений бразилець не возз'єднається з колишнім лідером Челсі Еденом Азаром, повідомляє Okdiario.

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Реал отримав пропозицію підписати Вілліана влітку в статусі вільного агента. Проте, його забракував скаутський відділ "вершкових". Аналітики мадридців вважають вінгера занадто віковим, а стиль гри ветерана не підходить команді Зідана. Окрім того, сам керманич Реала не проявив інтерес до потенційної угоди.

Вілліан, який у сезоні 2019/20 провів 37 матчів у всіх турнірах (7 голів, 6 асистів), не домовився про новий контракт із Челсі та планує покинути Стемфорд Брідж у найближче трансферне вікно.

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