Реал отказался от подписания Виллиана, – СМИ

Тренерский штаб мадридского Реала заблокировал потенциальный переезд на Сантьяго Бернабеу полузащитника лондонского Челси Виллиана.

Опытный бразилец не воссоединится с бывшим лидером Челси Эденом Азаром, сообщает Okdiario.

Ла Лига будет проводить все матчи вечером – назревает грандиозный марафон

Реал получил предложение подписать Виллиана летом в статусе свободного агента. Однако, его забраковал скаутский отдел "сливочных". Аналитики мадридцев считают вингера слишком возрастным, а стиль игры ветерана не подходит команде Зидана. Кроме того, сам наставник Реала не проявил интерес к потенциальной сделке.

Виллиан, который в сезоне 2019/20 провел 37 матчей во всех турнирах (7 голов, 6 ассистов), не договорился о новом контракте с Челси и планирует покинуть Стэмфорд Бридж в ближайшее трансферное окно.

Мадридская пресса считает, что Лунин копирует лидера Барселоны: "Отошел от проекта Роналду