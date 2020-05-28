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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Ла Ліга проводитиме всі матчі ввечері – назріває грандіозний марафон

13:02 363 Читать на русском
Ла Ліга проводитиме всі матчі ввечері – назріває грандіозний марафон
Серхіо Рамос і Бензема / EFE

Чемпіонат Іспанії наближається до рестарту перерваного пандемією коронавірусу сезону. Функціонери продовжують узгоджувати важливі для відновлення змагань деталі.

Королівська іспанська футбольна федерація дозволила Прімері проводити поєдинки по понеділках і п'ятницях, повідомляє Marca.

Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини

Це означає, що в Іспанії упродовж 32-х днів відбуватиметься щонайменше 1 матч Ла Ліги. Команди матимуть мінімум 72 години на відпочинок між іграми. Ще одне радикальне нововведення – час старту поєдинків. Відтепер матчі не розпочинатимуть раніше за 19:30. На таке рішення вплинули кліматичні умови (літня спека) та запити телекомпаній.

Сезон 2019/20 у Ла Лізі відновлять 11 червня. Із початком літа всі команди отримають право на проведення повноцінних тренувань.

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Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини
07:30
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Теги
Іспанія Ла Ліга коронавірус Королівська іспанська футбольна федерація
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