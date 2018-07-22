Ковачіч вирішив покинути Реал

Півзахисник Реала Матео Ковачіч прийняв рішення покинути "вершкових".

За інформацією Marca, хорват вирішив покинути Реал вже цього літа через брак ігрової практики.

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Ковачіч розповів про своє бажання покинути Мадрид під час розмови з Лопетегі. Головний тренер Реала намагався вмовити Матео залишитись у клубі, однак, Ковачіч твердо вирішив шукати для себе новий виклик.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "вершкові" не збираються продавати футболіста.

У минулому сезоні Прімери Ковачіч взяв участь у 21 матчі та віддав 3 гольові передачі.

Відзначимо, футболістом цікавились Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Шальке та Манчестер Сіті.

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