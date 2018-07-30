Куртуа є єдиною ціллю Реала з Челсі

Тібо Куртуа є єдиним гравцем Челсі. яким цікавиться Реал.

Мадридський Реал цікавиться лише голкіпером Челсі Тібо Куртуа, повідомляє Marca.

Реал запропонував Челсі за Куртуа та Вілліана 100 млн фунтів, – ЗМІ

За інформацією видання, "вершкові" не проявляють інтересу до вінгера "синіх" Вілліана, лише бельгієць є ціллю королівського клубу зі Стемфорд Брідж.

Раніше Реал відмовився від ідеї підписати лідера Челсі Едена Азара і зробив ставку на Іско.

Саррі запропонує Азару капітанську пов'язку, щоб втримати бельгійця в Челсі