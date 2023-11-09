Наступним у черзі на продовження контракту виявився Федеріко Вальверде. Нова угода уругвайця розрахована до 30 червня 2029 року, інформує прес-служба Реала. Інсайдер Фабріціо Романо додає про клаусулу на мільярд євро, яка вже стала буденністю для гравців "вершкових".

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Реал влітку 2016-го віддав 5 мільйонів євро за вихованця Пеньяроля. Відтоді Вальверде провів у футболці мадридського гранда 220 матчів та виграв 9 трофеїв. 25-річного хавбека вважають одним з головних претендентів на капітанську пов'язку в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Реал також підписав нові контракти з Вінісіусом, Родріго та Камавінга.

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