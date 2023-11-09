Напередодні Андрій Лунін провів феєричний поєдинок Ліги чемпіонів проти Браги (3:0). Українець лише в останній момент потрапив до стартового складу "вершкових", екстрено замінивши Кепу Аррісабалагу через м'язовий дискомфорт, однак повністю виправдав свій вихід. Вже на перших хвилинах кіперу довелось рятувати мадридців після фолу Васкеса – Андрій потягнув пенальті від Джало.

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Перформанс Луніна викликав захват у вболівальників, які одразу ж взялись цікавитись планами українця. Вже не вперше фанати вирішили прояснити ситуацію у дружини голкіпера Реала. Анастасія відверто повідомила, що у пріоритеті в Андрія – ігрова практика.

"Якщо буде клуб, який дозволить йому грати, думаю, ми підемо з Реала. Якщо буде клуб, де йому дозволять грати, то, звичайно, ми готові переїхати", – написала Анастасія Луніна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал влітку 2018 року з Зорі. Загалом українець відіграв за "вершкових" 20 матчів у всіх турнірах. Його контракт з мадридцями спливає 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює голкіпера у 5 млн євро.

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