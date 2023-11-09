Следующим в очереди на продление контракта оказался Федерико Вальверде. Новое соглашение уругвайца рассчитано до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба Реала. Инсайдер Фабрицио Романо добавляет о клаусуле на миллиард евро, которая уже стала обыденностью для игроков "сливочных".

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Реал летом 2016-го отдал 5 миллионов евро за воспитанника Пеньяроля. С тех пор Вальверде провел в футболке мадридского гранда 220 матчей и выиграл 9 трофеев. 25-летний хавбек считается одним из главных претендентов на капитанскую повязку в будущем.

Напомним, что недавно Реал также подписал новые контракты с Винисиусом, Родриго и Камавинга.

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