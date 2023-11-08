Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група С

Реал Мадрид – Брага – 3:0

Голи: Діас, 27, Жуніор, 58, Родріго, 61

Нереалізований пенальті: Джало, 6 (Брага)

Група D

Зальцбург – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 86 (п.)

Лунін парирував пенальті для Реала в Лізі чемпіонів – відео сейву

Реал у групі С на своєму полі здолав Брагу. У старті несподівано вийшов український голкіпер Андрій Лунін, замінивши Кепу, який травмувався на передматчевій розминці. Вже на перших хвилинах нашому земляку довелось складати серйозний іспит – Васкес завалив суперника і арбітр призначив пенальті. Лунін вгадав напрямок удару від Джало і відбив вже 7-й з 14-ти одинадцятиметрових за час виступів у Іспанії.

50% - Andriy Lunin has saved seven of the 14 penalties he has faced at club level across all competitions since the 2018/19 season (excluding shootouts), including two of the four as @realmadriden goalkeeper. Wall. pic.twitter.com/0w9QqSKs9y — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2023

В середині тайму Діас вивів Реал вперед, розставивши все на свої місця. По перерві Вінісіус протягом трьох хвилин забив сам і віддав асист на Родріго, знявши всі питання щодо переможця. Вже у доданий час Лунін знову врятував Реал, зреагувавши на удар головою впритул. Звитяга принесла Реалу 12 очок і дострокового вивела "вершкових" у плей-офф Ліги чемпіонів, Брага з 3-ма пунктами залишилась третьою.

У групі D Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу у Зальцбурга. Господарі були гострішими у першому таймі, але на перерву команди пішли без голів. Після відпочинку гра закрутилась з виходом на поле Лаутаро Мартінеса. Аргентинець спочатку головою скерував сферу у поперечину, а згодом відзначився з пенальті за гру Бідструпа рукою. Перемога дозволила Інтеру зрівнятись за очками з Реал Сосьєдадом і посісти другу сходинку, Зальцбург з 3-ма балами третій.

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