Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе на крок ближче до здійснення мрії грати за Реала.

Нещодавно француз оголосив президенту парижан Нассеру Аль-Хелаїфі про те, що покине клуб влітку з завершенням його контракту. Наразі Мбаппе веде переговори тільки з Реалом. Представники АПЛ в боротьбі за нього участі не беруть, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Переговори виходять на завершальну стадію, але контракт ще не підписано, оскільки сторонам ще потрібно залагодити деякі деталі – зокрема, розв'язати питання про розподіл іміджевих прав. Але вже зараз зрозуміло, що з цього погляду Реал піде на поступки.

Зарплата Мбаппе в Мадриді буде на рівні Вінісіуса і Джуда Беллінгема. Форвард отримає великий підписний бонус.

Коли Мбаппе підпише контракт із Реалом, ПСЖ отримає офіційне повідомлення. Після цього француз спільно з парижанами оголосять про відхід. При цьому невідомо, коли мадридці повідомлять про перехід Кіліана.

Нагадаємо, що Мбаппе приєднався до ПСЖ у 2017 році. Загалом нападник зіграв за парижан у 291 матчі, в яких забив 244 голи та віддав 105 асистів. Кіліан у складі ПСЖ п'ять разів здобував титул чемпіона Франції.

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