Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе ще не оголосив, де гратиме після відходу з ПСЖ, але преса впевнена, що це буде Реал.

Француз вирішив не продовжувати контракт з парижанами, про що вже повідомив клубу. Більшість чуток щодо майбутнього Мбаппе пов'язані з Реалом. Деякі ЗМІ повідомили, що він взагалі вже підписав контракт з мадридським клубом.

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Журналіст Жозеп Педрерол в програмі El Chiringuito розповів про схему заробітків, які погодили 25-річний футболіст та Реал. За інформацією джерела, Мбаппе буде отримувати по 14 млн євро чистими протягом п'яти років контракту. Це схожі цифри з угодами Джуда Беллінгема та Вінісіуса.

Звісно, Кіліан отримає підписний бонус, оскільки приходить вільним агентом. Це буде 40 мільйонів євро. Найцікавіший пункт стосується іміджевих прав. Зазвичай Реал використовує формулу 50/50, але в особливих випадках йде на поступки. Так було з Роналдо та Кріштіану Роналду, які мали 80 чи навіть 90 відсотків від персональних угод.

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Для Мбаппе підготували схожий сценарій. Французу залишається 100% від уже підписаних рекламних контрактів. Усі особисті партнерські прибутки, які Кіліан оформить вже після переходу в Реал, будуть побілені за схемою 80/20 на користь гравця.