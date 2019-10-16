toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

Реал успішно оскаржив жовту картку Каземіро перед матчем з Барселоною

19:58 157 Читать на русском
Реал успішно оскаржив жовту картку Каземіро перед матчем з Барселоною
Каземіро / Фото Marca

Мадридський клуб частково "відчистив" репутацію свого півзахисника Каземіро.

 

Адміністративний спортивний суд Іспанії (TAD) скасував жовту картку Каземіро, яку він отримав у матчі 3-го туру Ла Ліги проти Вільяреала (2:2), повідомляє Marca.

Барселона – Реал: клуби відмовились переносити Ель Класіко в Мадрид

Таким чином у 27-річного бразильця залишається в доробку три "гірчичники" і він може не хвилюватись у матчі наступного туру Ла Ліги проти Мальорки. Якщо хавбек Реала отримає жовту картку у цій зустрічі, він все одно зможе взяти участь у двобої 10-го туру проти Барселони.

Нагадаємо, за правилами чемпіонату Іспанії футболісту присуджують дисквалфікацію на матч, якщо він отримує 5 попереджень.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

blog_ava
Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ
11:01
10548
Теги
Каземіро Каземіро Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
35
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук