Реал успішно оскаржив жовту картку Каземіро перед матчем з Барселоною

Мадридський клуб частково "відчистив" репутацію свого півзахисника Каземіро.

Адміністративний спортивний суд Іспанії (TAD) скасував жовту картку Каземіро, яку він отримав у матчі 3-го туру Ла Ліги проти Вільяреала (2:2), повідомляє Marca.

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Таким чином у 27-річного бразильця залишається в доробку три "гірчичники" і він може не хвилюватись у матчі наступного туру Ла Ліги проти Мальорки. Якщо хавбек Реала отримає жовту картку у цій зустрічі, він все одно зможе взяти участь у двобої 10-го туру проти Барселони.

Нагадаємо, за правилами чемпіонату Іспанії футболісту присуджують дисквалфікацію на матч, якщо він отримує 5 попереджень.

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