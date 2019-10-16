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Барселона – Реал: клуби відмовились переносити Ель Класіко в Мадрид

15:40 863 Читать на русском
Барселона – Реал: клуби відмовились переносити Ель Класіко в Мадрид
Барселона – Реал / Фото з відкритих джерел

Барселона та Реал не захотіли змінювати місце проведення Ель Класіко, однак готові відкласти протистояння до кращих часів.

 

Керівництво Реала та Барселони відмовилося від ідеї, яку їм пропонувала Ла Ліга, і не буде переносити Ель Класіко у Мадрид, повідомляє іспанське видання AS. Матч, який має відбутися у кінці жовтня на Камп Ноу, пропонувалося перенести з Барселони до Мадрида через акції протестів, що відбуваються у столиці Каталонії.

Барселона – Реал: Ла Ліга пропонує перенести Ель Класіко в Мадрид через напружену ситуацію в Каталонії

Нагадаємо, Барселона потерпає від масових заворушень, які розпочалися після вироку Верховного суду Іспанії дев'ятьом місцевим чиновникам у справі про безлади та проведення "референдуму" про незалежність регіону. Місто перебуває в напруженні, вулиці переповнені агресивно налаштованими людьми, що створює значну небезпеку під час проведення масових подій.

Барселона підтримала засуджених організаторів референдуму про незалежність Каталонії

Керівництво Ла Ліги, тверезо оцінюючи ситуацію і розуміючи, що ситуація в регіоні навряд чи вирішиться у найближчі дні, спробувало перенести Ель Класіко у Мадрид. Відповідно, другий матч чемпіонату між "вершковими" і "блаугранас" приймала б вже Барселона. Та клуби відмовились від цієї ідеї, однак погодились перенести поєдинок на невизначений час.

До слова, через акції протесту Барселона вже зазнала певних складнощів. Так, на черговий матч Прімери з Ейбаром каталонці, можливо, будуть добиратися на автобусі. Протестні заходи призводять до корків у місті, тому футболісти Барселони не можуть дістатися до аеропорту. Раніше хавбеку Барселони Івану Ракітічу вже довелося йти пішки з аеропорту.

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Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ла Ліга Барселона - Реал Мадрид Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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