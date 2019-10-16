Барселона – Реал: клуби відмовились переносити Ель Класіко в Мадрид

Барселона та Реал не захотіли змінювати місце проведення Ель Класіко, однак готові відкласти протистояння до кращих часів.

Керівництво Реала та Барселони відмовилося від ідеї, яку їм пропонувала Ла Ліга, і не буде переносити Ель Класіко у Мадрид, повідомляє іспанське видання AS. Матч, який має відбутися у кінці жовтня на Камп Ноу, пропонувалося перенести з Барселони до Мадрида через акції протестів, що відбуваються у столиці Каталонії.

Барселона – Реал: Ла Ліга пропонує перенести Ель Класіко в Мадрид через напружену ситуацію в Каталонії

Нагадаємо, Барселона потерпає від масових заворушень, які розпочалися після вироку Верховного суду Іспанії дев'ятьом місцевим чиновникам у справі про безлади та проведення "референдуму" про незалежність регіону. Місто перебуває в напруженні, вулиці переповнені агресивно налаштованими людьми, що створює значну небезпеку під час проведення масових подій.

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Керівництво Ла Ліги, тверезо оцінюючи ситуацію і розуміючи, що ситуація в регіоні навряд чи вирішиться у найближчі дні, спробувало перенести Ель Класіко у Мадрид. Відповідно, другий матч чемпіонату між "вершковими" і "блаугранас" приймала б вже Барселона. Та клуби відмовились від цієї ідеї, однак погодились перенести поєдинок на невизначений час.

До слова, через акції протесту Барселона вже зазнала певних складнощів. Так, на черговий матч Прімери з Ейбаром каталонці, можливо, будуть добиратися на автобусі. Протестні заходи призводять до корків у місті, тому футболісти Барселони не можуть дістатися до аеропорту. Раніше хавбеку Барселони Івану Ракітічу вже довелося йти пішки з аеропорту.

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