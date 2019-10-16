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Реал успешно обжаловал желтую карточку Каземиро перед матчем с Барселоной

19:58 29 Читати українською
Реал успешно обжаловал желтую карточку Каземиро перед матчем с Барселоной
Каземиро / Фото Marca

Мадридский клуб частично "отчистил" репутацию своего полузащитника Каземиро.

 

Административный спортивный суд Испании (TAD) отменил желтую карточку Каземиро, которую он получил в матче 3-го тура Ла Лиги против Вильярреала (2:2), сообщает Marca.

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Таким образом у 27-летнего бразильца остается в активе три "горчичника" и он может не волноваться в матче следующего тура Ла Лиги против Мальорки. Если хавбек Реала получит желтую карточку в этой встрече, он все равно сможет принять участие в поединке 10-го тура против Барселоны.

Напомним, по правилам чемпионата Испании футболисту присуждают дисквалфикацию на матч, если он получает 5 предупреждений.

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Каземиро Каземиро Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид
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