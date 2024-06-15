Збірна Німеччини переграла Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Перший гол на турнірі забив Вірц. Молодий німець скористався пасом Кімміха. Подвоїв перевагу Німеччини інший молодий феномен Мусіала. Ще до перерви рахунок став розгромним: Гюндоган заробив пенальті, а Хаверц його реалізував.

Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024

Після перерви в гру вийшли резервісти і добили Шотландію. Фюллькруг оформив дубль, але один гол скасували через офсайд. Шотландці забили гол престижу завдяки помилці Рюдігера. Крапку в матчі красивим ударом здалеку поставив Джан.

Німеччина стала лідером групи і в наступному турі зустрінеться з Угорщиною.