Німеччина – Шотландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу
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Збірна Німеччини переграла Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
90+3’ Емре Джан
Раян Портеус 45’
Антоніо Рюдігер 87’
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45’ Раян Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
87’ Антоніо Рюдігер
90+3’ Емре Джан
Перший гол на турнірі забив Вірц. Молодий німець скористався пасом Кімміха. Подвоїв перевагу Німеччини інший молодий феномен Мусіала. Ще до перерви рахунок став розгромним: Гюндоган заробив пенальті, а Хаверц його реалізував.
Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024
Після перерви в гру вийшли резервісти і добили Шотландію. Фюллькруг оформив дубль, але один гол скасували через офсайд. Шотландці забили гол престижу завдяки помилці Рюдігера. Крапку в матчі красивим ударом здалеку поставив Джан.
Німеччина стала лідером групи і в наступному турі зустрінеться з Угорщиною.
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