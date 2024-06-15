Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган міг зазнати серйозної травми в матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 проти Шотландії.

Епізод стався наприкінці першого тайму поєдинку Німеччина – Шотландія. Бундестім проводила чергову атаку та перебувала у штрафному суперника, де почався справжній хаос.

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М'яч відскочив до Гюндогана, який намагався дістатись до нього на лінії воротарського, а Раян Портеус у підкаті хотів перешкодити супернику. Вийшло дуже невдало і брутально – стрибок двома ногами в суперника. Цікаво, що арбітр не одразу вказав на 11-метрову позначку, але все ж призначив пенальті та видалив захисника.

Зауважимо, що збірна Німеччини в більшості знищила Шотландію (5:1) – забивали Вірц, Мусіала, Хаверц, Фюлькруг та Емре Джан, а у воротах німців автоголом відзначився Рюдігер.