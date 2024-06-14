14 червня матч Німеччина – Шотландія відкриє Чемпіонат Європи з футболу – неймовірне свято футболу, на яке чекали мільйони вболівальників по всьому світу.

Онлайн-трансляції всіх матчів ЧЄ будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO. Партнером транслятора виступає ліцензійний букмекер GGBET.UA.

Німеччина – Шотландія: анонс матчу-відкриття Євро-2024

Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. Матч-відкриття збере 67 тисяч вболівальників у Мюнхені, а фінал відбудеться на легендарному Олімпійському стадіоні у Берліні.

Видатне свято футболу привертає увагу мільйонів фанатів у всьому світі, які беруть вихідні, купують квитки, бронюють готелі, спустошують магазини сувенірів та створюють історію великого спорту разом із футболістами. Цьогорічний чемпіонат не стане винятком і об’єднає навколо себе всю Європу!

Експерти GGBET дають такий прогноз на переможця Євро

Англія — 4,2

Франція — 4,5

Німеччина — 6,55

Іспанія — 9,1

Італія — 15,5

Наша збірна також візьме участь в Євро, де зустрінеться з командами Румунії (17.06), Словаччини (21.06) та Бельгії (26.06). Україна не входить до числа головних претендентів на перемогу, але ми віримо у вихід нашої збірної з групи (коефіцієнт 1,54) та, попри все, будемо підтримувати наших хлопців.