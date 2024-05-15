Вже на 2-й хвилині Куртуа, який вийшов в основі замість Луніна, врятував Реал від навали Алавеса. А далі почалось побиття середняка. Спочатку Беллінгем закрутив під дальню стійку з гострого кута. В середині тайму Вінісіус в дотик замкнув простріл від Камавінги. А у доданий час Вальверде зробив рахунок розгромним.

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Та господарі не зупинились і по перерві забили ще двічі – Жуніор оформив дубль, а Гюлер поповнив свій гольовий доробок четвертим м'ячем у сезоні. До честі Алавеса, команда намагалась атакувати і змусила Куртуа видати декілька сейвів, але пробити бельгійця того вечора так і не вдалось.