Як інформує Relevo, Жирона вийшла на агента Алькантари для обговорення потенційного трансферу. При цьому повідомляється, що Тьяго не є для каталонського клубу пріоритетною метою. Сам хавбек був би радий повернутися в рідну для себе Каталонію, звідки родом його дружина Юлія.

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Алькантара завершує своє перебування в Ліверпулі, цей сезон стане для нього останнім у стані "червоних". Влітку Тьяго отримає статус вільного агента. Кар'єра на Енфілді у півзахисника не склалася через постійні травми – у лютому він зіграв лише п'ять хвилин у матчі проти Арсенала, перш ніж знову вибув через травму.

Ускладнити переговори можуть запити гравця щодо зарплати. Наразі Алькантара заробляє близько 10 млн євро на рік і не хотів би сильно втрачати в грошах.

Нагадаємо, що великим шанувальником таланту Алькантари є головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Свого часу він наполіг на підписанні півзахисника в Баварію. "Тьяго або ніхто", – поставив Пеп ультиматум босам мюнхенців влітку 2013 року – і домігся свого.

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