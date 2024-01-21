Бразилець має контракт з Манчестер Сіті до 2025 року, а за Жирону виступає на правах оренди. Коуту – один із лідерів, каталонців, які в цьому сезоні після 20 турів залишаються головним конкурентом Реала в боротьбі за чемпіонство.

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Успішні виступи 21-річного правого захисника вже оцінили в Мадриді. За інформацією MARCA, у Королівському клубі думають над запрошенням Коуту. Наразі це лише інформаційна стадія, жодних реальних кроків до здійснення трансферу Реал не робив, але йому справді дуже подобається цей гравець.

Для Мадрида запрошення Коуту може стати продовженням побудови команди на майбутнє. Дані Карвахалю і Лукасу Васкесу вже по 32 роки. У молодіжній команді є Давід Хіменес та Вінісіус Тобіас, який все ще належить Шахтарю. Тож запрошення Коуту – не є пріоритетом для Реала, але він продовжить стежити за гравцем. Раніше повідомлялося, що влітку Ян повернеться в Ман Сіті, який хоче підписати з ним новий контракт.

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