Football Talent Scout – найпопулярніший сайт, який спеціалізується на пошуку нових зірок – склав символічну збірну футболістів віком до 21 року включно. Єдиним українцем у команді став Ілля Забарний, який у поточному сезоні ще не пропустив жодного матчу Борнмута в АПЛ. Щоправда, у цій символічній збірній 2023 року захиснику збірної України відвели роль запасного.

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Серед 22-х прізвищ, які опинилися в основному та запасному списках, є 6 одноклубників українців. Це, зокрема, Савіо та Ян Коуту (Жирона), Джарред Брентвейт (Евертон), Джуд Беллінгем (Реал), Раду Дрегушін (Дженоа) та Коул Палмер (Челсі).

Основу символічної збірної U-21 склали: Гійом Рест (Тулуза) – Лені Йоро (Лілль), Джарред Брентвейт (Евертон), Дестіні Удоджи (Тоттенхем) – Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) – Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Флоріан Вірц (Байєр) – Йоан Бакайоко (ПСВ), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Савіо (Жирона).

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