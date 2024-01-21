Бразилец имеет контракт с Манчестер Сити до 2025 года, а за Жирону выступает на правах аренды. Коуту – один из лидеров каталонцев, которые в этом сезоне после 20 туров остаются главным конкурентом Реала в борьбе за чемпионство.

Сенсационный партнер Цыганкова и Довбика вспомнил сорванный трансфер у Барса: "Позвал Гвардиола, и все изменилось"

Успешные выступления 21-летнего правого защитника уже оценили в Мадриде. По информации MARCA, в Королевском клубе думают над приглашением Коуту. Пока это только информационная стадия, никаких реальных шагов к осуществлению трансфера Реал не делал, но ему очень нравится этот игрок.

Для Мадрида приглашение Коуту может стать продолжением построения команды на будущее. Дани Карвахалю и Лукасу Васкесу уже по 32 года. В молодежной команде есть Давид Хименес и Винисиус Тобиас, все еще принадлежащий Шахтеру. Поэтому приглашение Коуту – не приоритет для Реала, но он продолжит следить за игроком. Ранее сообщалось, что летом Ян вернется в Ман Сити, который хочет подписать с ним новый контракт.

Забарный и 6 партнеров украинцев вошли в "команду мечты" 2023 года