"Це було, коли я став чемпіоном світу U-17 зі збірною Бразилії. Я був на перегляді у Манчестер Сіті, Баварії та Барселоні.

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Тоді я був упевнений, що перейду до Барси. Втім, Пеп Гвардіола покликав мене, і все змінилося", – наводить слова Коуту AS.

Додамо, що влітку 2020 року Ман Сіті заплатив за вихованця Корітіби 6 млн євро, але жодного разу не випускав його у офіційних матчах. Нинішній сезон Коуту проводить на правах оренди за Жирону та є одним з найяскравіших латералів Ла Ліги – асист і 4 голи у 15 турах.

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