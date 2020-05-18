Реал та Барселона розпочали тренування у групах

Іспанські гранди приступили до наступного етапу підготовки до відновлення сезону 2019/20.

У складі Реала і Барселони не виявилося жодного хворого на коронавірус – відповідно, обидві команди отримали можливість провести тренування групами у складі до 10 гравців. Мадридці вже провели перше заняття на своїй тренувальній базі у Вальдебебасі, інформує офіційний сайт Реала.

Як дограватимуть чемпіонат Іспанії – насичений календар та матчі опівночі

Тренерський штаб каталонців також зібрав футболістів "блаугранас". Після тривалої перерви до занять повернувся Луїс Суарес, який пропустив кілька місяців через травму.

Нагадаємо, Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на 2 пункти. Очікується, що чемпіонат Іспанії продовжиться у червні.

Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів