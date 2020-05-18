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Реал та Барселона розпочали тренування у групах

16:07 102 Читать на русском
Реал та Барселона розпочали тренування у групах
Барселона на першому тренуванні / ФК Барселона

Іспанські гранди приступили до наступного етапу підготовки до відновлення сезону 2019/20.

У складі Реала і Барселони не виявилося жодного хворого на коронавірус – відповідно, обидві команди отримали можливість провести тренування групами у складі до 10 гравців. Мадридці вже провели перше заняття на своїй тренувальній базі у Вальдебебасі, інформує офіційний сайт Реала.

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Тренерський штаб каталонців також зібрав футболістів "блаугранас". Після тривалої перерви до занять повернувся Луїс Суарес, який пропустив кілька місяців через травму.

Нагадаємо, Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на 2 пункти. Очікується, що чемпіонат Іспанії продовжиться у червні.

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Теги
коронавірус Іспанія Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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