Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів

Реал Мадрид розгромив Айнтрахт (Франкфурт) з рахунком 7:3 в одному з найкращих матчів Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів.

Рівно 60 років тому "бланкос" виграли свій п'ятий Кубок європейських чемпіонів. То була п'ята поспіль перемога мадридського гранда у найпрестижнішому єврокубку. Команда Мігеля Муньйоса з фантастичним атакувальним тріденте Ді Стефано-Хенто-Пушкаш знищила грізний німецький Айнтрахт. Фінал на Гемпден-Парк, який зібрав 127 тисяч глядачів, багато хто називає найкращим матчем за всю історію КЄЧ / ЛЧ.

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Мадридці провели у ворота німців сім голів, але відзначались лише двоє – Ді Стефано та Пушкаш. Аргентинець оформив хет-трик, а угорець – покер. Обоє були королями тогочасної Європи та підтвердили свою гегемонію в Глазго. Попри вражаючий підсумковий результат саме Реал пропустив першим. Вже на 15-й хвилині рахунок відкрив Річард Кресс. Однак ще до перерви Ді Стефано вивів Мадрид вперед, відповівши двома м'ячами (2:1).

Друга половина гри перетворилась на фестиваль голів. Пушкаш відзначився чотири рази поспіль і після цього матч можна було завершувати – 6:1 за 20 хвилин до фінального свистка. Штайн трішки скоротив відставання, але Ді Стефано знову збільшив перевагу "королів" до п'яти м'ячів. У феєричній перестрілці крапку поставив Штайн, на більше Айнтрахт не вистачило – 7:3.

Se cumplen 60 años de la Quinta Copa de Europa. Mucha gente dice que ese 7-3 es el mejor partido de la historia. pic.twitter.com/P37yAq7D0B — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 17, 2020

Мігель Муньйос був першим, хто вигравав Кубок Європи як гравець і наставник. Він тричі здобував престижний титул, виступаючи за Реал, а згодом – у дебютному для себе сезоні на посаді головного тренера. Муньйос провів біля керма "бланкос" 13 років, 9 разів перемагав у Ла Лізі, привіз на Бернабеу 5-й та 6-й трофеї КЄЧ.

Цікаво, що на шляху до Глазго мадридці обіграли свого принципового суперника – Барселону (1/2 фіналу). Іспанські гранди вперше зустрічались у єврокубках. Після поразки 1:3 на Бернабеу легендарний Еленіо Еррера був переконаний, що Барса відіграється за підтримки рідних фанів. Його публічні заяви змусили каталонців повірити в камбек, але Реал виявився сильнішим, перемігши з аналогічним рахунком і на Камп Ноу. Пушкаш поховав "кулес" двома голами. До слова, угорський феномен став найкращим бомбардиром європейської кампанії 1959/60 з 12-ма м'ячами.

Кубок європейських чемпіонів 1959/60. Фінал

Реал Мадрид – Айнтрахт Ф – 7:3

Голи: Ді Стефано, 27, 30, 75, Пушкаш, 45, 56 (пен), 60, 71 – Кресс, 18, Штайн, 72, 76

Склади команд:

Реал Мадрид: Рохеліо Домінгес, Маркітос, Пачін, Сантамарія, Хосе Марія Відаль, Саррага (к), дель Соль, Канаріо, Хенто, Ді Стефано, Пушкаш

Тренер: Мігель Муньйос

Айнтрахт Франкфурт: Лой, Луц, Гофер, Айгенбродт, Вайльбахер (к), Штінка, Кресс, Лінднер, Штайн, Пфафф, Майєр

Тренер: Пауль Освальд

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