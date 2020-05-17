Як дограватимуть чемпіонат Іспанії – насичений календар та матчі опівночі

Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії дійшли згоди щодо умов догравання сезону 2019/20.

Хав'єр Тебас та Луїс Рубіалес узгодили умови завершення чемпіонату Іспанії, який був призупинений через спалах COVID-19. Футбол повернеться у червні, а матчі проходимуть кожного дня. При цьому кожна команда матиме 72 години перерви між поєдинками, інформує AS.

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Планується, що ігри в менш спекотних регіонах розпочинатимуться о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Там, де спека сильніша, матчі заплановані на 23:00 (північ за Києвом). Керівники іспанського футболу змушені були дозволити навіть проведення матчів по понеділках, проти чого активно виступали раніше. В такому разі Прімеру встигнуть дограти до 29 липня, адже з 2 серпня УЄФА планує відновлення єврокубкового сезону.

Нагадаємо, наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Реал відстає на 2 очки.

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