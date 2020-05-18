Реал и Барселона начали тренировки в группах

Испанские гранды приступили к следующему этапу подготовки к возобновлению сезона 2019/20.

В составе Реала и Барселоны не оказалось ни одного больного коронавирусом – соответственно, обе команды получили возможность провести тренировку группами в составе до 10 игроков. Мадридцы уже провели первое занятие на своей тренировочной базе в Вальдебебасе, информирует официальный сайт Реала.

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Тренерский штаб каталонцев также собрал футболистов "блаугранас". После длительного перерыва к занятиям вернулся Луис Суарес, пропустивший несколько месяцев из-за травмы.

Напомним, Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на 2 пункта. Ожидается, что чемпионат Испании продолжится в июне.

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