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Реал и Барселона начали тренировки в группах

16:07 46 Читати українською
Реал и Барселона начали тренировки в группах
Барселона на первой тренировке / ФК Барселона

Испанские гранды приступили к следующему этапу подготовки к возобновлению сезона 2019/20.

В составе Реала и Барселоны не оказалось ни одного больного коронавирусом – соответственно, обе команды получили возможность провести тренировку группами в составе до 10 игроков. Мадридцы уже провели первое занятие на своей тренировочной базе в Вальдебебасе, информирует официальный сайт Реала.

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Тренерский штаб каталонцев также собрал футболистов "блаугранас". После длительного перерыва к занятиям вернулся Луис Суарес, пропустивший несколько месяцев из-за травмы.

Напомним, Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на 2 пункта. Ожидается, что чемпионат Испании продолжится в июне.

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Теги
Испания коронавирус Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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