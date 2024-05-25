Карпати проявляють конкретний інтерес до півзахисника Полісся В'ячеслава Танковського, повідомляє "ТаТоТаке".

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Нагадаємо, 28-річний хавбек – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2012-му. На контракті у донецькому клубі перебував дев'ять років. Виступав в оренді за Зорю, Маріуполь та київський Арсенал. У серпні 2021-го перейшов у Металіст (на другу частину сезону В'ячеслава позичав СК Дніпро-1).

До Полісся приєднався влітку 2023-го, ставши ключовим гравцем команди. У поточному сезоні у 30-ти матчах забив 2 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з житомирцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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