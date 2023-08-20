"Березень 2022 року. Реал Сосьєдад: "Всі ми з Україною". Серпень 2023 року: "Реал платить понад 10 мільйонів євро російському Динамо за гравця їхньої національної збірної.

Іспанський клуб профінансував війну проти України, підписавши гравця з Росії – баски не цураються працювати з окупантами

Російський режим отримує понад 1 мільйон євро податків. Реал Сосьєдад підтримує тероризм і смерть українців", – наголосила прес-служба "левів" у соціальній мережі Твіттер.

Карпати поставили у приклад іспанцям "кейс Сассуоло": представник Серії А відмовився від спокусливої пропозиції Спартака у 8 млн євро і не відпустив у московський клуб свого захисника Рожеріо, аби "не мати справи з росіянами".

Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі