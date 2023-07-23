"Переговори вів його агент, була дуже серйозна пропозиція на 8 мільйонів євро. Обміркувавши все, ми вирішили відмовити. Чому? Етичні причини: ми не хочемо мати справу з росіянами.

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Ми хотіли, щоб усвідомлення того, що не можна вести справи з певною країною, переважило. Так, ціною втратити гравця безкоштовно. Рожеріо все ще продається. Варіанти є, але це вибір іншого характеру", – цитує Goal директора Сассуоло.

Нагадаємо, що чинна угода Рожеріо з італійським клубом діє до літа 2024-го. В минулому сезоні він відіграв за Сассуоло в 37 матчах, в яких оформив чотири асисти. Джерело зазначає, що бразилець був зацікавлений в переході в московський Спартак.

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