Нива Бузова врятувалась в поєдинку 4-го туру Першої ліги проти Карпат. Читайте звіт про гру Карпати – Нива Бузова на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 4-й тур

Карпати – Нива Бузова – 1:1

Голи: Ігор Невес, 51 – Тименко, 90+1

В єдиному п'ятничному поєдинку зійшлись два лідери Першої ліги – Карпати та Нива Бузова, які здобули по 3 перемоги в 3 стартових турах. Напевне через це перший тайм пройшов досить рівно, а жодна з команд не могла похвалитись перевагою над суперником.

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А старт другої половини подарував нам гол. Класна комбінація Карпат на правому фланзі, Підлепенець з меж штрафного пробив по воротах, а Ігор Невес підлаштувався та переправив м'яч у сітку воріт. Гравці Ниви апелювали до судді, але безрезультатно: захисник залишився на газоні, чим залишив Невеса у грі.

"Леви" могли подвоїти перевагу на 86 хвилині, але Рябов не зумів пробити воротаря. Але довести гру до перемоги Карпатам не вдалось. Дворовенко вкинув аут у самісінький штрафний, Тименко головою переправив м'яч у дальній кут, перекинувши воротаря.

Таким чином, Карпати та Нива Бузова набрали по 10 очок і поділяють лідерство у Першій лізі.

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