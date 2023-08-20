Реал Сосьєдад вдруге продемонстрував свою байдужість до геноцидної війни, яку Росія веде проти України.

Поки у світі намагаються ізолювати спортсменів з країни-терористки, баски вирішили підписати гравця з московського Динамо Арсена Захаряна.

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Реал Сосьєдад віддав за 20-річного півзахисника близько 13 мільйонів євро без врахування бонусів, які будуть залежати від виступу футболіста. Арсен Захарян підписав контракт з іспанським клубом на шість сезонів – до 2029 року.

Не вперше під час війни Реал Сосьєдад з байдужістю ставиться до війни в Україні. В червні баскський клуб похизувався тим, що обійшов Зеніт за кількістю підписників в Tik Tok, виклавши відео з відміткою пітерського клубу.

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