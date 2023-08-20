Львовский клуб не остался в стороне после вопиющего переезда представителя страны-оккупанта в Ла Лигу.

"Март 2022 года. Реал Сосьедад: "Все мы с Украиной". Август 2023 года: "Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной.

Испанский клуб профинансировал войну в Украине, подписав игрока из России – баски не чураются работать с оккупантами

Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев", – отметила пресс-служба "львов" в социальной сети Твиттер.

Карпаты поставили в пример испанцам "кейс Сассуоло": представитель Серии А отказался от соблазнительного предложения Спартака в 8 млн евро и не отпустил в московский клуб своего защитника Рожерио, чтобы "не иметь дела с россиянами".

Карпаты на последних минутах упустили победу над конкурентом за лидерство в Первой лиге