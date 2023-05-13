Матч, як і онлайн-трансляція Реал Сосьєдад – Жирона, стартує о 15:00 за Києвом. Гру у прямому ефірі покаже MEGOGO. Баски та каталонці прагнуть продовжити свої переможні серії й закріпитись у зоні єврокубків. Жирона після трьох тріумфів поспіль досить несподівано стала претендентом на місце в Лізі конференцій, тоді як Сосьєдад – без п'яти хвилин учасник ЛЧ. Четверта у таблиці команда Іманола випереджає Вільяреал на 7 очок. "Біло-червоні" завітали на Аноету без свого провідного форварда – травмованого Кастельяноса, який нещодавно оформив покер у ворота Луніна. До заявки Мічела з різних причин не потрапили ще 6 гравців. Наш вінгер вже традиційно у старті. Каталонські ЗМІ малюють його другим форвардом у парі зі Стуані.

Склади команд:

Сосьєдад: Реміро – Горасабель, Субельдія, Ле Норман, Айєн – Субіменді, Сілва, Меріно – Кубо, Оярсабаль, Сьорлот

Жирона: Гассаніга – Арнау, Санті Буено, Давід Лопес, Хаві – Коуту, Ромеу, Іван Мартін, Рікельме – Стуані, Циганков