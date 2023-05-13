Каталонцы противостояли четвертой команде Испании без своего лучшего бомбардира – Тати Кастельяноса (13 голов). Аргентинец и еще шесть его партнеров, в том числе лидер полузащиты Алейш Гарсия, пропускали матч на Аноэте из-за повреждений. После трех побед подряд Жирона вмешались в борьбу за 7-е место, гарантирующее участие в Лиге конференций. Существенное улучшение результатов совпало с появлением Виктора Цыганкова. Украинец снова вышел на непривычную позицию в центре поля, вместо травмированного Алейша.

Реал Сосьедад – Жирона: составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Перед визитом в Сан-Себастьян "бело-красные" не побеждали на поле потенциальных участников ЛЧ: ничьи с Барсой и Реалом, поражение от Атлетико. Миссия осложнялась еще и тем, что в родных стенах Сосьедад уступил только трижды – Барсе, Бетису и Вальядолиду. В предыдущем туре команда Иманола шокировала дома Мадрид (2:0). Ввиду сложных выездов Атлетика (Вильяреал) и Райо (Бетис), Цыганков и Ко имели шанс оторваться от прямых конкурентов.

Хозяева могли открыть счёт уже на 2-й минуте. Серлот накрутил нескольких соперников на фланге, мяч попал к Айену, а тот с линии штрафной попал в штангу. Стартовый натиск басков увенчался быстрым голом. Рикельме неосторожно сыграл в собственной штрафной против Кубо. Японец подставился и получил толчок в спину. Рефери сразу же указал на "отметку", а капитан Оярсабаль уверенно реализовал пенальти – 1:0.

У Жироны проваливался левый фланг обороны. Быстрый Кубо издевался над Хави, а Рикельме не успевал страховать. Воспитаннику Атлетико досталось от Мичела. Тренер буквально на пальцах показывал, как нужно защищаться. Цыганков работал в первой линии прессинга вместе со Стуани. Украинец много двигался, но преимущественно – без мяча. На 20-й минуте защита Жироны еще раз проспала рывок Серлота. Норвежец технически убрал Буэно, но Давид Лопес в отчаянном подкате заблокировал удар.

Сосьедад полностью контролировал игру и справедливо удвоил счет. Кубо подал на дальнюю штангу – чемпион Европы Силва замкнул в касание. Это только второй мяч звездного ветерана в нынешнем сезоне Ла Лиги. Несчастный Хави Эрнандас продолжал получать передачи за спину. Уже в следующей атаке гостей пожалел Оярсабаль, не выполнив последний пас. Жирона ответила двумя опасными стандартами. Ремиро спасал после ударов Арнау и Стуани головой. Уругваец откликнулся на острую подачу Цыганкова с углового.

Жирона неожиданно отыгралась перед самым перерывом. Сократил отставание бразилец Коуту после передачи Цыганкова. Арендованный у Ман Сити латераль долго топтался с мячом на месте, а затем неожиданно пробил из-под двух. За воротничок Ремиро, однако не обошлось без рикошета. Как бы там ни было, украинец записал в свой актив 5-й ассист в сезоне.

Виктор тоже заиграл раскрепощеннее. Именно после дальнего выстрела украинца Ремиро перевел сферу на угловой. Уже в компенсированное время к первому тайму реабилитировался Рикельме. Ро-Ро заработал штрафной и сам же выполнил – Стуани оставалось правильно подставить ногу (2:2). Подопечные Мичела постепенно перехватили инициативу, не уступали в контроле и даже чаще пробивали (8:7 до перерыва).

Второй тайм начался с моментов Сосьседада. Кубо разогнал еще одну атаку и вывел Силву фактически на свидание с Гассанигой. Легенда Ман Сити пробил прямо во вратаря. Тем временем Цыганков эффективно помогал выходить из-под прессинга. Низко опускался, обыгрывался с партнерами, атаковал свободные зоны. Журналист Cadena SER Нил Сола не сдержал эмоций: "Цыганков – это скандал". Статистика украинца действительно шикарна: 5 выигранных единобортов из 6-и, успешный дриблинг (3/4), три ключевых передачи, а еще много работы на команду.

Tsygankov és un escàndol — Nil Solà (@Nilsola10) May 13, 2023

После классной игры украинца в отборе начался быстрый контрвыпад гостей, но Коуту откровенно завозился с мячом. Правда, Жирона получила право на угловой, завершившийся хилым ударом головой. Цыганков качественно защищался против Ле Нормана, которого зовут в сборную Испании. Однако, на 81-й воспитанник Динамо неприятно обрезался, а тот же франфцуз вместо передачи неожиданно пробил в ближний – Гассанига успел выставить ногу.

Баски устроили финальный штурм. Карлос Фернандес попал в перекладину, Ле Норман требовал пенальти в борьбе с Ромеу. У последнего сдали нервы. После грубого фола на Силве кантерано Барси получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве. Однако каталонцы выстояли, набрав 48 очков. Атлетик (47) и Райо (46) могут опередить команду Мичела уже в этом туре. Сосьедад же дал шанс Вильярреалу, который может сократить отрыв до 5 баллов.