Український легіонер оформив чергову результативну дію у матчі 34 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

Маркевич: Сьогодні Циганкову у Манчестер Сіті ще зарано, а завтра – саме час

Гол за участю Циганкова стався на 37-й хвилині зустрічі. Вихованець Динамо отримав м'яч в центрі поля і швиденько передав Яну Коуту на правий фланг. Партнер прибрав опікуна і лівою ідеально закрутив у дальню дев'ятку.

GOAL | Real Sociedad 2-1 Girona | Yan Coutopic.twitter.com/muTLjZaAHp — VAR Tático (@vartatico) May 13, 2023

Для Циганкова це 15 матч за Жирону, в якій він вже відзначився 3 голами і 5 асистами.

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