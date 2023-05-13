Циганков оформив 5 асист за Жирону – відео розкішного гола
16:06 - Читать на русском
Півзахисник Віктор Циганков продовжує тішити вболівальників Жирони.
завершено
24’ Давід Сілва
Ян Коуту 37’
Крістіан Стуані 45+3’
Оріоль Ромеу 87’
24’ Давід Сілва
37’ Ян Коуту
45+3’ Крістіан Стуані
87’ Оріоль Ромеу
Український легіонер оформив чергову результативну дію у матчі 34 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.
Маркевич: Сьогодні Циганкову у Манчестер Сіті ще зарано, а завтра – саме час
Гол за участю Циганкова стався на 37-й хвилині зустрічі. Вихованець Динамо отримав м'яч в центрі поля і швиденько передав Яну Коуту на правий фланг. Партнер прибрав опікуна і лівою ідеально закрутив у дальню дев'ятку.
Для Циганкова це 15 матч за Жирону, в якій він вже відзначився 3 голами і 5 асистами.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter