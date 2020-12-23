"Біло-блакитні" продовжили співпрацю з 49-річним фахівцем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Альгуасіль перепідписав контракт із Сосьєдадом. Термін дії нової угоди розрахований до літа 2023-го. Нинішній сезон – другий повноцінний для Альгуасіля на посаді ентренадора басків. Він очолив сан-себастьянців два роки тому, а до цього пройшов шлях від тренера юніорів до головного тренера дубля і тимчасового керманича першої команди.

До слова, Реал Сосьєдад наразі йде 3-м у Прімері. В активі команди з Басконії 26 очок за 16 турів.

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