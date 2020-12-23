Сімеоне знає, чого бракує Атлетіко для чемпіонства – відповідь надзвичайно проста
Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне зберігає холодну голову попри лідерство своєї команди в чемпіонаті Іспанії.
"Чи можна нас вважати фаворитами чемпіонських перегонів? Ви мене вже знаєте, я буду повторювати те, що думаю. Для нас важлива кожна наступна гра.
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Все складається дуже добре, але ми повинні якісно виступити у наступному турі проти Хетафе. Все добре, але слід бути готовим до цього матчу. Чого нам бракує для чемпіонства? 25 матчів, які ще не зіграні. Все просто – гра за грою, гра за грою", – наводить слова Сімеоне Marca.
Нагадаємо, Атлетіко випереджає Реал на три очки, але має ще один матч у запасі.
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