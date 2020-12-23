"Чи можна нас вважати фаворитами чемпіонських перегонів? Ви мене вже знаєте, я буду повторювати те, що думаю. Для нас важлива кожна наступна гра.

Атлетіко готує новий контракт для Сімеоне, – Marca

Все складається дуже добре, але ми повинні якісно виступити у наступному турі проти Хетафе. Все добре, але слід бути готовим до цього матчу. Чого нам бракує для чемпіонства? 25 матчів, які ще не зіграні. Все просто – гра за грою, гра за грою", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Атлетіко випереджає Реал на три очки, але має ще один матч у запасі.

Барселона не залишила шансів Вальядоліду, Вільяреал вирвав нічию в Атлетіка та інші матчі 15-го туру Ла Ліги