"Бело-голубые" продолжили сотрудничество с 49-летним специалистом, сообщает официальный сайт клуба.

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Альгуасиль переподписал контракт с Сосьедадом. Срок действия нового соглашения рассчитан до лета 2023-го. Нынешний сезон – второй полноценный для Альгуасиля в должности энтренадора басков. Он возглавил сан-себастьянцев два года назад, а до этого прошел путь от тренера юниоров до главного тренера дубля и временного наставника первой команды.

К слову, Реал Сосьедад в данный момент идет 3-м в Примере. В активе команды из Басконии 26 очков в 16-ти турах.

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