Усі звикли до того, що нинішній Мілан – це "дитячий садок" Златана Ібрагімовіча. Однак швед вже вдруге в цьому сезоні потрапив у клубний лазарет, а його розбишаки легко дають собі раду і без досвідченого "наставника". Керманич Сассуоло Роберто Де Дзербі дуже влучно описав цю команду: "Мілан мене вразив не грою, а власною самовпевненістю. Вони почуваються сильними, і це дуже помітно на полі".

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Ми не дарма згадали Сассуоло. Річ у тому, що Стефано Піолі перед матчем слідом за Іброю втратив ще й Анте Ребіча, тому довелося обирати нападника серед чотирьох гравців, середній вік яких не перевищує 19 років – Леау (21), Коломбо (18), Мальдіні (19), Робак (17). Хлопці не підвели свого аленатторе.

У стартовому складі вийшов Рафаель Леау і блискавично віддячив тренеру за довіру. Португальцю знадобилося трішки більше ніж шість секунд, щоб забити гол і записати своє ім'я в історію. Цей м'яч став найшвидшим для чемпіонатів європейської топ-п'ятірки. Попередній рекорд протримався майже 9 років. Його встановив іспанський нападник Хосеба Льоренте. У цьому матеріалі пригадуємо усі рекордні голи провідних ліг Європи.

Найшвидший гол в історії Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Мілан – 1:2

1. Серія А. Рафаель Леау – 6,76 сек. (Сассуоло – Мілан), 20 грудня 2020

2. Ла Ліга. Хосеба Льоренте – 7,22 сек. (Вальядолід – Еспаньйол), 20 січня 2008

3. АПЛ. Шейн Лонг – 7,69 сек. (Уотфорд – Саутгемптон), 23 квітня, 2019

4. Ліга 1. Мішель Ріо – 8 сек. (Кан – Канн), 15 лютого 1992

5. Бундесліга. Кевін Фолланд та Карім Белларабі – 9 сек.

Фолланд (Хоффенхайм – Баварія) 22 серпня 2015

Белларабі (Борусія Дортмунд – Байєр), 23 серпня 2014