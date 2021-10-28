В рамках 11-го туру іспанської Прімери Осасуна та Реал не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал у рідних стінах приймав Осасуну. Мадридці з перших хвилин перехопили ініціативу у матчі, і до перерви зуміли провести кілька небезпечних атак, однак реалізувати їх ніяк не вдавалось. Натомість памплонці не завдали жодного удару у площину воріт.

Барселона у матчі із нереалізованим пенальті сенсаційно поступилась Райо Вальєкано

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. На 62-й хвилині Бензема небезпечно замикав простріл у штрафний майданчик, але влучив у поперечину. До останніх хвилин матчу "вершкові" продовжували атакувати ворота суперника, але забити так і не змогли. Нічия.

Після цієї мирової Реал продовжує займати першу сходинку Ла Ліги, маючи у своєму активі 21 пункт. Осасуна із 19-ма заліковими балами розташувалась на 6-му місці турнірної таблиці.

Маліновський у 100-му матчі за Аталанту: долучився до гола, нервував і хибив – є один тривожний симптом