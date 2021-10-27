В рамках 11-го туру іспанської Прімери було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 11-й тур

Мальорка – Севілья – 1:1

Голи: Санчес, 23 – Ламела, 73

Вилучення: Коста, 90+2 (Мальорка)

Райо Вальєкано – Барселона – 1:0

Гол: Фалькао, 30

Нереалізований пенальті: Депай, 72 (Барселона)

Бетіс – Валенсія – початок о 21:00

Севілья на виїзді зустрічалась з Мальоркою. У середині першого тайму господарям вдалось вирватись уперед – відзначився Санчес. Гості одразу кинулись в атаку, і до перерви зуміли створити кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не змогли.

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У другому таймі гравці Севільї продовжили свої спроби, і на 73-й таки зрівняли рахунок завдяки голу Ламели. Далі гра продовжилась на рівних, але на 90+2 "острів'яни" залишились у меншості – пряму червону отримав Коста. Гості одразу пішли в атаку, і на 90+5 їх вивів уперед Окампос, але після перегляду VAR рефері помітив гру рукою, і гол було скасовано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Райо Вальєкано у рідних стінах приймав Барселону. На 30-й хвилині господарі вийшли уперед – Фалькао в дотик замкнув навіс у штрафний майданчик – м'яч рикошетом від лівої стійки залетів у ворота.

Після перерви "блаугранас" отримали шанс зрівняти рахунок завдяки одинадцятиметровому, призначеному за фол у штрафному майданчику, але його не зумів реалізувати Депай – суперника врятував голкіпер. До останніх секунд матчу каталонці відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, але захист господарів витримав. Мінімальна поразка Барселони.

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