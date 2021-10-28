В рамках 11-го тура испанской Примеры Осасуна и Реал не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Реал в родных стенах принимал Осасуну. Мадридцы с первых минут перехватили инициативу в матче и до перерыва сумели провести несколько опасных атак, однако реализовать их никак не удавалось. Памплонцы же не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 62-й минуте Бензема опасно замкнул прострел в штрафную, но попал в перекладину. До последних минут матча "сливочные" продолжали атаковать ворота соперника, но забить так и не смогли. Ничья.

После этой мировой Реал продолжает занимать первую строчку Ла Лиги, имея в своем активе 21 пункт. Осасуна с 19-ю зачетными баллами расположилась на 6-м месте турнирной таблицы.

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