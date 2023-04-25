Між двома столичними клубами довгий час існувала негласна домовленість щодо академій. Реал і Атлетіко не переманювали молодих гравців один в одного. Цю домовленість порушив президент "вершкових" Флорентіно Перес.

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Як повідомляє Marca, молодий талановитий захисник Аріель Нкоге підписав угоду з королівським клубом. Це не перший випадок, який стався за останні два роки. 20 місяців тому ще один гравець Атлетіко потрапив до рук сусідів. Джерела впевненні, що це тільки початок. Реал планує забрати з академії "матрацників" принаймні п'ятьох чи шістьох футболістів.

Те, що молоді гравці переходять з академії в академію – звична справа, але між двома столичними клубами відносини й так досить важкі. Раніше між Реалом і Атлетіко постійно виникали суперечки щодо "крадіжок" молодих талантів, які переростали в справжнісінькі скандали.

Сторони, хоча й ніколи не закріпляли свою домовленість на папері, але вона стримувала їх від зазіхань на вихованців з академій. Здається, що тепер протистояння між двома клубами розпочнеться з новою силою.

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