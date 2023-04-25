Голкіпер збірної України Андрій Лунін, найімовірніше, отримає ще один шанс від Карло Анчелотті у Прімері.

Напередодні мадридці оголосили заявку на виїзний матч 31 туру Ла Ліги проти Жирони. Тібо Куртуа був присутній у ній, тому здавалось, що у Луніна немає шансів зіграти.

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Проте у день поєдинку стало відомо, що у бельгійського кіпера гастроентерит. Через це він не їде у Каталонію на поєдинок. Його місце у заявці посяде Маріо де Луїс.

А от зі стартових хвилин варто очікувати Луніна, який є другим номером після Куртуа. Дуель з Жироною розпочнеться о 20:30 за київським часом. У глядачів є усі шанси побачити протистояння Андрія проти Віктора Циганкова.

До слова, для 24-річного українця це буде 12 матч у сезоні за Реал. Ходять чутки, що влітку Лунін планує піти, адже бажає отримувати регулярну ігрову практику.

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