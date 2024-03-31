"Майже все має свою ціну, але Байєр постарається зберегти більшу частину складу. Ми плануємо втримати основних футболістів за виключенням одного-двох.

Вірц проведе наступний сезон в Байєрі, це 100%. Рішення Хабі Алонсо залишитися стало додатковим стимулом для футболістів.

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Завдання Байєра – закріпитися серед 16 найкращих команд Європи та регулярно грати в Лізі чемпіонів", – сказав спортивний директор клубу Фернандо Карро для Onda Cero.

20-річний Вірц має контракт з Байєром до літа 2027-го. Ним цікавлять всі провідні клуби Європи, зокрема Реал і Ман Сіті. Батько Флоріана заявив, що поспішного трансферу з Леверкузена не буде. У цьому сезоні в активі лідера команди вже 11 голів і 17 асистів.

Байєр близький до першого чемпіонства в історії. Відрив від Баварії складає 13 очок за 7 турів до фінішу Бундесліги. Іншими претендентами на продаж з Байєра є крайні захисники – Грімальдо та Фрімпонг.

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