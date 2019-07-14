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Реал роздратований переговорами з Наполі щодо Хамеса

14 липня 23:50 126 Читать на русском
Реал роздратований переговорами з Наполі щодо Хамеса
Хамес Родрігес / ФК Баварія

Мадридський Реал не хоче йти на поступки Наполі у переговорах щодо Хамеса Родрігеса.

Наполі прагне орендувати хавбека Хамеса Родрігеса з правом викупу. Проте, за інформацією AS, "вершкові" незадоволені такою пропозицією, а також роздратовані словами президента італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіса.

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"Ми готові йти на жертви заради Хамеса і хочемо, щоб це зробив і Реал. Треба, щоб Мадрид пішов на поступки, ніж мав у своєму складі нещасливого футболіста. Їм треба дозволити йому грати, можливо, в оренді", – сказав Де Лаурентіс Sky Sport Italia.

"Королівський клуб" продовжує вимагати за колумбійця 42 млн євро. Нагадаємо, цього літа мадридці вже витратили близько 250 млн євро на суттєве оновлення команди.

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Італія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі Реал Мадрид Реал Мадрид
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