Реал раздражен переговорами с Наполи по Хамесу

Мадридский Реал не хочет идти на уступки Наполи в переговорах по Хамесу Родригесу.

Наполи стремится арендовать хавбека Хамеса Родригеса с правом выкупа. Однако, по информации AS, "сливочные" недовольны таким предложением, а также раздражены словами президента итальянского клуба Аурелио Де Лаурентиса.

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"Мы готовы идти на жертвы ради Хамеса и хотим, чтобы это сделал и Реал. Надо, чтобы Мадрид пошел на уступки, чем имел в своем составе несчастного футболиста. Им надо позволить ему играть, возможно, в аренде", – сказал Де Лаурентис Sky Sport Italia.

"Королевский клуб" продолжает требовать за колумбийца 42 млн евро. Напомним, этим летом мадридцы уже потратили около 250 млн евро на существенное обновление команды.

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