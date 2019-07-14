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Атлетіко близький до підписання Хамеса – трансфер в Наполі на межі зриву

09:51 33 Читать на русском
Атлетіко близький до підписання Хамеса – трансфер в Наполі на межі зриву
Хамес Родрігес / Reuters

Трансферна сага колумбійця отримує несподіваний розвиток.

Атлетіко близький до сенсаційного підписання Хамеса Родрігеса, інформує Marca.

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Хавбек хоче залишитися в Мадриді, тому надає перевагу трансферу до "матрацників", а не Наполі, з яким преса і пов'язувала гравця збірної Колумбії. Атлетіко також зацікавлений у підсиленні виконавцем такого рівня, тому прихід Хамеса виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, останні два роки Родрігес провів у оренді в Баварії, втім чемпіон Німеччини не захотів викуповувати його контракт.

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Трансфери Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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