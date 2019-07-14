Атлетіко близький до підписання Хамеса – трансфер в Наполі на межі зриву

Трансферна сага колумбійця отримує несподіваний розвиток.

Атлетіко близький до сенсаційного підписання Хамеса Родрігеса, інформує Marca.

Реал гальмує трансфер Хамеса в Наполі

Хавбек хоче залишитися в Мадриді, тому надає перевагу трансферу до "матрацників", а не Наполі, з яким преса і пов'язувала гравця збірної Колумбії. Атлетіко також зацікавлений у підсиленні виконавцем такого рівня, тому прихід Хамеса виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, останні два роки Родрігес провів у оренді в Баварії, втім чемпіон Німеччини не захотів викуповувати його контракт.

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